Фельдшер из Пермского края оштрафован на 850 тысяч рублей за взятки Все преступления он совершил в период пандемии

Константин Долгановский

Березниковский городской суд вынес приговор фельдшеру, который в период пандемии оформлял фиктивные медицинские документы ради личной выгоды. Мужчина работал одновременно в государственной поликлинике и частной клинике.

В 2021 году медицинский работник совершил два преступления. Сначала он получил 32 тыс. руб. за три сертификата о вакцинации от COVID-19 для людей, которые не проходили вакцинацию. Затем ему заплатили 15 тыс. руб. за фиктивный больничный лист, выданный без фактического приёма пациента.

Суд признал фельдшера виновным по статье о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. руб. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных медучреждениях на 1 год и 10 месяцев и проводить медосмотры в течение двух лет.

