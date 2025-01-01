Суд обязал ФАП отдалённой деревни Прикамья продавать лекарства Поделиться Твитнуть

Архив ИЛ "Новый компаньон"

Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и установила, что в отдалённом населённом пункте муниципального округа отсутствуют аптеки.

Несмотря на наличие лицензии на розничную продажу медикаментов у фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница», лекарственные препараты там не реализуются.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя обязать устранить нарушения и наладить розничную продажу лекарств в сельском ФАП.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, суд удовлетворил требования прокурора. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет контролироваться.

