В России жертвы обмана сами стали звонить преступникам
Набирает популярность новый способ мошенничества
В России появился новый способ мошенничества, при котором жертвы сами связываются с преступниками, как сообщает издание «Известия».
Этот метод позволяет мошенникам обходить блокировки звонков в мессенджерах. Согласно данным за третий квартал 2025 года, ущерб от таких действий превысил 65 млрд руб., что на треть больше, чем в предыдущем периоде.
Злоумышленники притворяются службами доставки, управляющими компаниями или банками и отправляют письма и SMS с просьбой перезвонить. Чаще всего они используют такие поводы, как проверки счетчиков, замена домофонов и проблемы с авторизацией, чтобы заставить людей позвонить им.
