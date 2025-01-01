В Перми побит температурный рекорд почти вековой давности С начала ноября выпало 148% от месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Во вторник, 25 ноября, в Перми был установлен новый суточный рекорд температуры — +4,5°, что превышает показатель 1926 года. В Бисере также зафиксирован новый максимум — +1,7°, побивший рекорд 1989 года. Однако эти значения значительно ниже рекордных показателей третьей декады. Среднесуточная температура оказалась на 10° выше климатической нормы. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Осадки за сутки были наиболее обильными в Чердыни, где выпало 11 мм, из которых 7 мм ночью и 4 мм днём. В Губахе и Бисере зафиксировано по 6 мм осадков, а в Перми — 4 мм. На севере края осадки выпадали в виде мокрого снега и дождя, местами переохлаждённого. В центральных и южных районах наблюдались только дожди, в некоторых случаях интенсивные.

С начала месяца на пяти метеостанциях сумма осадков превысила 100 мм: в Чердыни выпало 119 мм, в Бисере — 117 мм, в Ныробе — 113 мм, а в Вае — 105 мм. Эти показатели превышают 150% от месячной нормы (за исключением Губахи). В Перми с начала ноября выпало 83 мм осадков, что составляет 148% от месячной нормы.

В пятницу ожидается новая порция осадков, на этот раз в виде мокрого снега.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.