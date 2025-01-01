Подростки из Пермского края обвиняются в террористическом акте Они подожгли трансформаторную подстанцию в Индустриальном районе Перми Поделиться Твитнуть

Следственные органы СК России по Пермскому краю предъявили обвинения двум 17-летним юношам в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, ранее в одном из мессенджеров злоумышленники связались с подростками и предложили им совершить противоправное деяние за вознаграждение. Выполняя это задание, в ночь на 22 ноября 2025 года молодые люди подожгли оборудование трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми, используя промышленную горючую жидкость.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте преступления. В настоящее время суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие провело осмотры места происшествия, в ходе которых были изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования. Допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

СК России напоминает, что организаторы диверсионно-террористических сообществ несут ответственность не только за создание и руководство ими, но и за все совершённые преступления.

