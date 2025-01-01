В Прикамье трагически погиб глава территориального отдела Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Березников сообщила о гибели заведующего Романовским территориальным отделом Андрея Ключарёва. Власти рассказали, что он посвятил развитию территории более 40 лет, занимая ключевые должности в местных органах власти и предприятиях.

Андрей Ключарёв приехал в с. Романово после окончания института в 1985 году. Его трудовая деятельность началась с должности инженера-механика в местном совхозе. В дальнейшем он занимал пост заместителя главы администрации Романовского сельского поселения, а также руководил коммунальным предприятием. С 2019 года возглавлял Романовский территориальный отдел.

Администрация Березников отметила его как компетентного и принципиального руководителя, активно участвовавшего в решении вопросов развития территории и поддержки жителей.

Прощание состоится 28 ноября в 11:00 в похоронном доме «Санта» по адресу: ул. Фрунзе, 16. В 12:30 пройдет отпевание в Храме Похвалы Пресвятой Богородицы в п. Орёл.

