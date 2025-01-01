Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей и Горный институт УроРАН начинают просветительский проект Научная институция участвует в формировании экспозиции музея «Пермский период» Поделиться Твитнуть

29 ноября 2025 года в «Музее пермских древностей» стартует цикл нового научного лектория «Факультет горных искусств», организованного Пермский краеведческим музеем и Горным институтом Уральского отделения Российской академии наук.

Лекторий рассчитан на широкую аудиторию. Он поможет сделать достижения современной науки доступными для самых разных людей, стимулировать интерес к научным открытиям и инновациям, поддерживать непрерывное образование и интеллектуальное развитие горожан. Посетители лекций смогут увидеть предметы из фондовой коллекции Пермского краеведческого музея, многие из которых будут показаны впервые.

Лекторий открывает системное сотрудничество Горного института и Пермского краеведческого музея, которое будет продолжено при создании раздела экспозиции музея «Пермский период», посвящённого истории геологии и горных наук Пермского края и современным исследованиям в этой сфере.

В качестве лекторов выступят ведущие учёные Горного института — преподаватели вузов, популяризаторы науки, молодые исследователи с перспективными проектами, представители высокотехнологичных компаний.

Лекторий продолжится в 2026 году.

С первой лекцией «Пермская соль. Взгляд геолога» (12 +) — выступит 29 ноября в 15:00 Данил Трапезников, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник лаборатории геологии месторождений полезных ископаемых Горного института УрО РАН.

Следующая лекция запланирована на 13 декабря, 15:00. На тему «Горные заводы Урала» (12 +) выступит Андрей Суханов, младший научный сотрудник отдела аэрологии и теплофизики, заместитель председателя совета молодых ученых Горного института УрО РАН.

Лекторий открыт для всех, кто интересуется наукой, в том числе школьников, студентов, семей, пенсионеров, людей, думающих о выборе или смене профессии. Расписание лекций — в соцсетях и на сайте Пермского краеведческого музея, вход — по билету в музей.

