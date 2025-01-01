Инвестиции в прикамские территории опережающего развития достигли 12,2 млрд рублей В ТОР «Чусовой» и ТОР «Нытва» зарегистрированы 38 компаний Поделиться Твитнуть

Чусовой

Игорь Катаев

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Пермском крае инвестировали в общей сложности 12,2 млрд руб. В ТОР «Чусовой» и ТОР «Нытва» зарегистрировано 38 компаний, которые создали 2,2 тыс. рабочих мест. На презентацию министерства экономического развития и инвестиций Пермского края первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Для резидентов обеих территорий первые пять лет действует льготная ставка налога на прибыль в размере 5%, а следующие пять лет — 18%, вместо стандартных 25%. Кроме того, для них не предусмотрены налоги на имущество организаций и на землю. Участки предоставляются без проведения торгов по цене 1 рубль за гектар в течение первых трёх лет.

В министерстве также напомнили, что юридическое лицо, зарегистрированное на территории опережающего развития, должно осуществлять свою деятельность исключительно на этой территории и не может быть градообразующей организацией или её дочерней компанией. Не допускается производство подакцизных товаров, а также деятельность, связанная с лесозаготовками, добычей нефти и природного газа, а также производством нефтепродуктов.

Территория опережающего развития «Чусовой» была создана в 2017 году, и льготный режим для её резидентов будет действовать до 2029 года. Резиденты ТОР «Нытва» будут пользоваться аналогичными льготами до 2031 года.

