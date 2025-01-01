Здание педагогического отделения колледжа в Осе не поменяет своего назначения В нём продолжит функционировать музей Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Осинский Колледж. Педотделение" ВКонтакте

Здание педагогического отделения колледжа образования и профессиональных технологий в Осе и далее будет закреплено за учебным заведением. Об этом во время прямого эфира на свой странице ВКонтакте сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона подчеркнул, что «никто объект культурного наследия не даст разрушить», здание будет сохранено.

Губернатор пояснил, что в здании постройки начала прошлого века невозможно создать современные условия для образования. Основной образовательный процесс будет проходить в отдельном здании, которое соответствует всем нормам.

Что касается бывшего педотделения, то там будут проходить собрания волонтёров и продолжит функционировать музей.

Добавим, что педагогическое отделение Осинского колледжа образования и профессиональных технологий располагалось в здании, построенном в 1906 году — здесь было женское училище.

