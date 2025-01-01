В Пермский край ввезено 882 тонны торфа из Республики Беларусь Последняя партия поступила 19 ноября 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года из Республики Беларусь на территорию Прикамья было ввезено 882 т торфа, которая используется как адсорбент для добывающей и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году таких поставок в регион не было. В целом с 1 января по 25 ноября 2025 года оформлено 24 акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Одна из последних партий в объёме 113 т прибыла из Республики Беларусь в Пермский край 19 ноября. Сотрудники Управления совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отбор проб.

По результатам нарушения не выявлены, карантинные организмы в партии не обнаружены. Продукция может быть использована по назначению.

