Мошенники обманывают жителей Прикамья под новым предлогом Они предлагают получить медаль «Ветеран труда»

Константин Долгановский

В Пермском крае мошенники используют новую схему обмана жителей. Как сообщает сайт perm.aif.ru, они предлагают получить медаль «Ветеран труда».

В издании уточняют, что информация об этом виде мошенничества появилась в социальных сетях администрации Краснокамского округа. В администрации муниципалитета пояснили, что подозрительные звонки начали получать жители пенсионного возраста. Неизвестные люди убеждают пожилых прикамцев в том, что им положена медаль «Ветеран труда», выманивая под таким предлогом персональные данные.

«Администрация округа никаких награждений медалью «Ветеран труда» не производит! Вам звонят мошенники, которые просят продиктовать СНИЛС — украсть ваши персональные данные!» — передаёт издание сообщение администрации Краснокамского округа.

Жителей Пермского края призывают быть бдительными и при малейших подозрениях класть трубку.

