Матери погибшего участника СВО из Прикамья пришлось обращаться в суд за выплатой Компенсация за ранение пришла бойцу после его смерти Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мать погибшего участника СВО из Прикамья через суд смогла добиться выплаты, причитающейся её сыну за полученное ранее ранение. Женщина обратилась в прокуратуру Красновишерского района. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного органа, по обращению была проведена проверка о нарушении её прав.

«Сын заявительницы в ходе прохождения военной службы по контракту получил ранение, а впоследствии погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Денежная выплата по ранению в размере 3 млн руб., а также иные перечисления, поступившие на банковский счёт уже после его смерти, в наследственную массу не вошли», — рассказали в прокуратуре.

В суд было направлено исковое заявление о признании за матерью погибшего права собственности на деньги, находящиеся на его расчётных счетах, в порядке наследования по закону. Сумма средств составила 3,4 млн руб. Требования были удовлетворены. Исполнение решения поставят на контроль в прокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.