Клиенты Дом.ру банка могут без комиссии снимать наличные в банкоматах Т-Банка Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк объявил о расширении банкоматной сети. С 24 ноября 2025 года новым партнёром Дом.ру банка является Т-Банк. Держатели дебетовых карт Дом.ру банка теперь могут снимать и вносить наличные средства без комиссии в устройствах банка-партнёра.

Общий лимит снятия наличных без комиссии через банкоматы Дом.ру банка и Т-Банка составляет 200 тыс. руб. в сутки. При превышении суточного лимита будет взиматься комиссия — 0,5% от суммы снятия.

Пополнение карт Дом.ру банка платёжной системы «Мир» в банкоматах Т-Банка производится бесплатно.

Собственная сеть банкоматов Т-Банка насчитывает более 10 тыс. устройств в 1165 городах и населённых пунктах России. Сотрудничество с Т-Банком значительно повысит доступность услуг для держателей карт Дом.ру банка, обеспечив возможность снимать и вносить наличные на территории всей страны.

Узнать подробную информацию и получить ответы на все вопросы можно по телефону горячей линии банка 8 800 100-10-40 и в любом офисе по обслуживанию физических лиц.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ha6WRx2FFwRv18fRqiRe1TbJDqYuNxfb1Va78mxy8sKL7zxfu

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.