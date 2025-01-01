Поезда повышенного веса начали перевозить удобрения из Прикамья в Китай До этого была проведена модернизация инфраструктуры Поделиться Твитнуть

РЖД

Ведущие мировые экспортёры удобрений обратились с запросом на организацию регулярных поездов повышенного веса из Пермского края в Китай. Три первых состава, каждый весом 6300 тонн, были отправлены с хлористым калием из станций Березники-Сортировочные и Соликамск II в Забайкальск-эксп. (через Называевскую). Об этом сообщили в РЖД.

В будущем планируется регулярное формирование таких составов для портов Выборга и Мурманска, а также станций Гродеково и Камышовая.

Для реализации этой инициативы была проведена модернизация инфраструктуры. На участке от Кизела до Углеуральской были обновлены 16 км пути, произведена замена рельсошпальной решетки и щебеночного основания. Весовые нормы поездов были увеличены, и теперь в каждый состав включаются три дополнительных вагона. Это позволило повысить эффективность использования провозной и пропускной способности направления.

