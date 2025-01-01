С «Ключом» дом становится умным, а жизнь — удобной Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского филиала компании «Ростелеком»

В семье Рачёвых растут двое детей. С их появлением жизнь стала ярче, но и забот прибавилось. Родители стараются окружить малышей комфортом и безопасностью, и здесь им на помощь приходит сервис «Ростелеком Ключ».

Анна Рачёва, жительница дома:

— При выборе квартиры мы с мужем сразу обратили внимание на безопасность и современные сервисы. А ещё всё управляется через мобильное приложение: можно удалённо дверь открыть своим близким, если вдруг они забыли ключи, посмотреть, кто пришёл или что происходит на парковке. Это невероятно удобно и даёт ощущение комфорта и защищённости, особенно когда в доме растут дети.

Для семьи Рачёвых сервис стал настоящим помощником в повседневных заботах. Он предлагает целый набор полезных функций. Например, открыть въезд во двор родным, друзьям или курьеру. А благодаря круглосуточному видеонаблюдению и сохранению записей в облаке, родители могут быть уверены, что территория вокруг дома безопасна для прогулок с детьми.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:

— Наша платформа «Ростелеком Ключ» создаёт умную среду, где каждая деталь продумана для удобства и защищённости жителей. Мы предоставляем ряд полезных опций: возможность общаться с гостями через видео- и аудиосвязь, управлять подъездными дверями и воротами на расстоянии, а также круглосуточно следить за обстановкой в подъездах и во дворе.

Фото: пресс-служба Пермского филиала компании «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8h8EV2uZxnBeDcXYKG1WRqyjK4n4paoSmgcNeEfshU2d5nX2Re

