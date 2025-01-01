Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми до декабря ограничат движение на двух участках Работы будут вестись в районе новостроек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми планируется с 25 ноября до декабря ограничить движение всех видов транспорта на двух участках улиц, где ведётся строительство новых домов. Опубликованы соответствующие распоряжения краевого минтранса.

Согласно одному из документов, с 00:00 25 ноября на две недели вводится ограничение движения транспортных средств по ул. Рязанской — на участке от ул. Карпинского до дома по ул. Карпинского, 112а. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций компанией «Реконструкция инженерных коммуникаций».

Движение будет частично ограничено в районе строящегося дома по ул. Карпинского, 114а (СЗ «ОМД) и у ЖК «Триумф Квартал II» по ул. Карпинского, 112/1. Восстановить движение полностью планируется в 00:00 8 декабря.

Вторым документом ограничения вводятся с 00:00 25 ноября до 23:00 15 декабря на движение по участку ул. Советской Армии — от ул. Карпинского до строящегося дома по ул. Советской Армии, 95 (СЗ «ПМД-Ераничи 2»). Компания «Санспецстрой» выполнит переустройство инженерных коммуникаций.

