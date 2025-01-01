В Госдуму внесли законопроект о «периоде охлаждения» при продаже квартир Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

Законопроект о семидневном «периоде охлаждения» для сделок с недвижимостью внесён на рассмотрение Госдумы. Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством при продаже жилья. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Председатель партии Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин предложили поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно инициативе, регистрация сделки будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Этот срок предусмотрен для того, чтобы продавец мог оценить свои действия и, при необходимости, отказаться от сделки.

Продавец сможет получить деньги за проданную квартиру только после государственной регистрации права собственности и перевода средств на банковский счет. Использование наличных средств при таких сделках не допускается. Для обеспечения безопасности расчетов предлагается использовать банковский аккредитив.

Кроме того, при продаже единственного жилья продавец должен будет подтвердить наличие альтернативного места жительства. Для этого необходимо предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого он планирует проживать после продажи квартиры.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2026 года. Миронов призвал депутатов ускорить рассмотрение инициативы, чтобы защитить участников рынка недвижимости от мошенничества и повысить доверие граждан к сделкам с жильем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.