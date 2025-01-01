Злоумышленники создали фишинговые сайты для уплаты налогов за 2024 год Поделиться Твитнуть

Злоумышленники активизировали фишинговую кампанию, приуроченную к истечению срока уплаты налогов за 2024 год. Они создают поддельные веб-сайты, имитирующие Федеральную налоговую службу России (ФНС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию Angara MTDR, занимающуюся вопросами кибербезопасности.

Злоумышленники разрабатывают и распространяют фишинговые страницы, в доменном имени которых присутствует слово nalog, чтобы создать видимость официальности. На таких страницах пользователям предлагается пройти авторизацию через поддельные страницы Госуслуг.

Таким образом, мошенники получают доступ к учетным данным, которые могут использовать в своих целях. Для защиты от подобных угроз специалисты Angara MTDR рекомендуют не откладывать оплату налогов на последний момент и подчеркивают, что проверить начисления, задолженности и внести платежи можно лично, посетив налоговую инспекцию по месту жительства.

Компания также советует пользоваться только официальными ресурсами и избегать переходов по ссылкам из SMS и мессенджеров.

