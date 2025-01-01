Валентина Матвиенко потребовала собирать деньги за ОМС с неработающих граждан Поделиться Твитнуть

фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что в России необходимо создать систему, которая будет обязывать трудоспособных граждан, не имеющих официального трудоустройства, участвовать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В интервью «Московскому комсомольцу» она подчеркнула, что каждый человек должен нести ответственность за свою жизнь в обществе.

Матвиенко выразила недовольство тем, что некоторые граждане не работают и не платят налоги и взносы, но при этом пользуются всеми благами общества. Она также отметила, что налоговые органы должны выявлять такие случаи и выводить недобросовестных граждан из теневой экономики.

Спикер Совфеда привела пример, что граждане, сдающие квартиры за высокую арендную плату, но указывающие на бумаге заниженные доходы, не платят взносы в ОМС. Она считает, что это несправедливо по отношению к тем, кто честно работает и платит налоги.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости борьбы с теневой экономикой в связи с ростом дефицита бюджета. Он подчеркнул, что власти будут уделять особое внимание снижению доли наличных денег в обороте и проверке небольших компаний, которые ранее избегали ответственности.

В Белоруссии, например, тунеядцы обязаны уплачивать сбор и платить повышенные тарифы ЖКХ. Однако полностью искоренить это явление пока не удаётся.

