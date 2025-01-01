Судебные приставы арестовали квартиру должника за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили арест на квартиру, принадлежащую должнику, который длительное время не платил за тепло и горячую воду. Это не единственное жильё, принадлежащее неплательщику, поэтому ограничения на арест не распространяются.

Задолженность за коммунальные услуги накопилась, несмотря на неоднократные уведомления и напоминания. Судебный пристав-исполнитель, действуя на основании исполнительного листа, принял решение об обеспечительных мерах и арестовал недвижимое имущество. Должнику необходимо полностью погасить задолженность и внести исполнительский сбор. В противном случае квартира будет выставлена на торги, а долг будет погашен из вырученных от её продажи средств. При этом за нарушение режима хранения арестованного жилья наступает административная ответственность.

В соответствии с законодательством, единственное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, не подлежит аресту и реализации. Однако если у должника есть дополнительная недвижимость, она может быть включена в имущественную массу для погашения задолженности. Особенно это касается собственников, сдающих жильё в аренду: именно они несут ответственность перед ресурсоснабжающими организациями, независимо от того, кто фактически проживает в квартире.

Поэтому всем клиентам необходимо своевременно вносить платежи за тепло и горячую воду и проверять наличие задолженности. Особенно это актуально для жителей, имеющих в собственности несколько объектов недвижимости. Игнорирование долгов может обернуться не только арестом квартиры, но и наложением взыскания на банковские счета, транспортные средства, бытовую технику и другое имущество. Кроме того, должник будет обязан уплатить исполнительский сбор, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества.

