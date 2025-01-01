В Перми завершаются комплексные кадастровые работы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Как проинформировали в городском департаменте земельных отношений, комплексные кадастровые работы, стартовавшие в конце 2023 года, завершаются в Перми. Эти работы охватывают 67 кадастровых кварталов, общая площадь которых составляет 259,2 га. Наибольший объем выполненных работ пришелся на Индустриальный, Кировский и Орджоникидзевский районы города.

По результатам этих работ в городе утвердили 27 проектов межевания. Эти проекты дают возможность провести процедуру перераспределения земельных участков для более чем 100 владельцев. Это означает, что собственники смогут увеличить площадь своих участков за счет свободных муниципальных земель. В первую очередь это касается владельцев индивидуальных жилых домов и объектов блокированной застройки. Также расширить свои участки смогут и собственники нежилых объектов недвижимости.

В департаменте уточняют, что муниципальная услуга по перераспределению земель предоставляется бесплатно, однако заявителю необходимо будет оплатить выкупную стоимость той части участка, которая находится в государственной или муниципальной собственности. Заявление можно подать в электронном виде через портал «Госуслуги». В этом случае срок предоставления услуги сокращается с 20 до 18 календарных дней.

