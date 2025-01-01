В Прикамье за мошенничество на 20 млн рублей осудили жителя Челябинской области Мужчина действовал в составе преступной группы, похищавшей сбережения жителей четырех российских регионов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Ординском районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, обвиняемый присоединился к преступной группе, участники которой с 2021 по 2023 год обманным путём, используя современные информационные технологии, похитили более 20 млн руб. у граждан из разных регионов России. Среди жертв мошенников оказались жители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского и Краснодарский края.

Подсудимый сотрудничал со следствием, а также частичное возместил нанесённый ущерб. Суд учёл эти обстоятельства и постановил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц с условным штрафом в размере 200 тыс. руб. и испытательным сроком в 4 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

