В пермскую колонию пытались незаконно пронести телефоны

В исправительной колонии №29 в Перми, по оперативной информации, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Неизвестный попытался передать осужденным свертки с мобильными телефонами, зарядными устройствами и USB-кабелями, сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Сотрудники учреждения оперативно прибыли на место и обнаружили два свертка, перевязанные скотчем. В них находились два сотовых телефона и аксессуары для них. Злоумышленник, пытавшийся совершить передачу, был задержан. В отношении него были составлены материалы для привлечения к административной ответственности, которые направлены в суд.

В ведомстве напомнили, что с 19 декабря 2023 года в УК РФ была введена ст. 321.1, предусматривающая уголовную ответственность за передачу средств мобильной связи и других средств коммуникации осужденным или лицам, содержащимся под стражей. За такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. руб., принудительных работ до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

