Пермский политех получит 400 млн на развитие науки и подготовку специалистов Грант выделило федеральное министерство науки и высшего образования

Олег Антонов

На заседании под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Пермский политех, участвующий в проекте «Приоритет-2030», представил отчёты за 2025 год. По итогам рассмотрения вуз получил грант в размере почти 400 млн руб.

Событие прокомментировал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, это подтверждает, что ПНИПУ является одним из ведущих центров инженерного образования, исследований и разработок в России.

Махонин напомнил, что региональные власти также оказывают поддержку университету, выделяя средства на приобретение современного оборудования, проведение научных исследований и подготовку специалистов. Благодаря федеральной и региональной помощи на базе политеха разрабатываются и внедряются новые технологии для авиастроения, машиностроения, минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов, а также в области химии.

