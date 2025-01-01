В Прикамье выросли объёмы замены инженерных сетей в многоквартирных домах Увеличилось число отремонтированных крыш Поделиться Твитнуть

В Прикамье в прошлом году капитальный ремонт проводился в 238 домах и включал 306 видов работ. В 2025 году показатели выросли до 244 домов и 468 видов работ, сообщают в Фонде капитального ремонта Пермского края.

Как отмечают в ФКР Пермского края, приоритетом стало выполнение комплексного капитального ремонта, который включает три и более видов работ одновременно. На одном объекте комплексно может проводиться замена кровли, укрепление фундамента, обновление фасада, модернизация внутридомовых инженерных систем и замена лифтового оборудования. Это позволяет обеспечить целостный подход к обновлению домов, повысить их энергоэффективность и продлить срок службы.

Кроме того, уделено внимание обновлению внутридомовых инженерных сетей — электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Объёмы их замены за год увеличились более чем в четыре раза и достигли 141 вида работ. Ремонты проводятся в Пермском, Александровском, Верещагинском, Березниковском, Соликамском, Горнозаводском, Кизеловском, Осинском, Ильинском, Кудымкарском, Кунгурском, Лысьвенском и Частинском округах.

Также в этом году в укреплении фундаментов выросло число видов работ — с 25 до 49. Число отремонтированных крыш увеличилось на 12,5%.

«На 2025 год краткосрочным планом предусмотрено отремонтировать 244 многоквартирных дома, выполнить 468 видов работ на сумму 3,3 млрд руб. На 31 октября работы завершены в 113 домах на сумму 1,7 млрд руб., остальные объекты находятся на стадии приёмки и высокой степени готовности», — подчеркнула министр ЖКХ Прикамья Наталья Киселёва.

Региональный фонд капремонта планирует дальнейший рост объёмов ремонтов. В 2026 году планируется отремонтировать 532 дома и выполнить около 1,1 тыс. видов работ.

Директор Фонда капитального ремонта Станислав Ермолаев отметил, что очерёдность видов работ определяется по комплексному обследованию технического состояния дома: «Эти меры направлены на повышение качества проживания, снижение износа жилфонда и обес¬печение долговременной безопасной эксплуатации многоквартирных домов».

