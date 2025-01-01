В Нытвенского округе Прикамья из-за угрозы теракта усилили охрану школ Занятия отменять не стали Поделиться Твитнуть

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможных терактах в школах Нытвенского округа Пермского края, которая появилась в социальных сетях, сообщили в муниципалитете.

Во всех учебных заведениях 25 ноября усилены меры безопасности. Как рассказали власти, утром проведено обследование всех помещений школ на наличие посторонних предметов; проверены территории школ по периметру; ужесточен пропускной режим; усилен контроль за системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией, телефонной связью и электроснабжением; проведены внеплановые инструктажи для педагогов и учащихся по вопросам антитеррористической безопасности.

Образовательный процесс продолжается.

Жителей попросили сохранять спокойствие.

