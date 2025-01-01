В центре Перми столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Парализовано трамвайное движение Поделиться Твитнуть

Фото: ЦБДД

Утром 25 ноября в Перми на пересечении улиц Куйбышева и Революции из-за ДТП с автобусом встало движение трамваев. Об этом сообщили в ГКУ «ЦБДД Пермского края».

О том, пострадал ли кто-либо в аварии, не уточняется.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас движение в городе затруднено на улицах Попова и Пушкина (от Компроса до Н.Островского), а также в районе Центрального рынка на шоссе Космонавтов.

Отметим, кроме аварии на перекрёстке улиц Революции и Куйбышева, ДТП случилось на Коммунальном мосту на выезде из центра. В связи с этим движение по ул. Спешилова затруднено.

