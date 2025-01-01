Дети-герои Прикамья отмечены наградами за мужество Поделиться Твитнуть

фото минтербеза Пермского края

В Перми состоялось чествование школьников, проявивших героизм. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности Пермского края, отметив, что церемония прошла в преддверии празднования Дня героев Отечества и Дня добровольца в России.

Артём Прытков, Александр Косырев, Тимофей Белослудцев и Елисей Фадеев были удостоены медалей Совета Федерации «За проявленное мужество». Награду вручил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Благодарственные письма от Министерства территориальной безопасности получили ребята от замминистра Андрея Приходько. «Ваши поступки — пример для всех нас!» — обратился он к школьникам.

Слова благодарности в адрес родителей мальчиков прозвучали от начальника МЧС Прикамья Александра Урусова, который вручил им благодарственные письма.

