Официально вступила в должность председатель Чусовского суда 

14 ноября 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 840, согласно которому Лариса Файзрахманова назначена на должность председателя Чусовского городского суда Пермского края. 24 ноября состоялось официальное мероприятие, посвящённое её вступлению в должность. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

На торжественной церемонии председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил нового руководителя коллективу. Он отметил значительный профессиональный опыт Ларисы Файзрахмановой, а также её высокие деловые и личные качества.

К поздравлениям присоединились представители органов власти и правоохранительных органов Чусовского муниципального округа. В ответной речи Лариса Файзрахманова выразила благодарность за теплые слова и заявила о своей готовности приложить максимум усилий для эффективной работы суда.

Лариса Файзрахманова родилась в 1972 году в д. Тюриково Верещагинского района Пермского края. В 2007 году окончила Российскую академию правосудия по специальности «юриспруденция». Её стаж работы по юридической профессии составляет 18 лет и 8 месяцев, из которых 17 лет она занимает должность судьи.

