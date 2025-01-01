В Пермском крае наркозакладчик получил 14 лет строгого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чайковский городской суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте наркотиков. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотических средств с использованием интернета и в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе каревой полиции.

Предварительное следствие установило, что в феврале этого года мужчина устроился на работу в теневой интернет-магазин, где занимался закладкой наркотиков. Получив оптовую партию запрещённого вещества, он отправился делать закладки в Чайковском и соседней Удмуртии, фотографируя места и отправляя снимки куратору.

Деятельность закладчика была пресечена сотрудниками отдела МВД России по Чайковскому округу. Его задержали с поличным в подъезде многоквартирного дома. При личном досмотре у мужчины нашли 5 свёртков с синтетическим наркотиком массой более 1,2 г.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

