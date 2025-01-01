В октябре средний срок потребительского кредита в Прикамье сократился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2025 года средний срок потребительских кредитов в Пермском крае сократился до 2,28 года. Это на 1,8% меньше, чем в сентябре 2025 года (2,32 года).

Наибольший средний срок кредитов наличными среди 30 регионов России с высоким уровнем потребительского кредитования был зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,63 года), Республике Татарстан (2,53 года) и Новосибирской области (2,51 года). Наименьшие значения показали Республика Саха (Якутия) (2,11 года), Хабаровский край (2,17 года) и Нижегородская область (2,17 года).

Особенно значительное сокращение среднего срока потребительских кредитов в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем наблюдалось в Москве (-11,7%), Санкт-Петербурге (-10,5%) и Московской области (-7,8%). В некоторых регионах, напротив, срок кредитов наличными немного увеличился, например в Приморском крае (+1,1%), Волгоградской (+0,7%) и Саратовской (+0,4%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после пиковых значений в августе 2025 года средний срок потребительского кредита значительно сократился. «Аппетит к риску у банков и спрос на потребительские кредиты со стороны граждан остаются на низком уровне по сравнению с прошлым годом», — подчеркивает Волков. В связи с этим банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что позволяет снизить риски просрочек. «Потенциальным заемщикам следует внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения», — советует Волков.

