Пятерым жителям Прикамья присвоят звание «Народный мастер» Им вручат дипломы и денежные премии

Дом народного творчества «Губерния»

В правительстве Прикамья готовится к подписанию распоряжение о присвоении почётного звания «Народный мастер Пермского края». Проект документа есть в распоряжении «Нового компаньона».

За выдающиеся достижения в области декоративно-прикладного искусства, сохранение и развитие региональных народных традиций, творческую индивидуальность, высокий художественный уровень произведений, активную деятельность по популяризации народного искусства, подготовку учеников и создание творческой школы звания будут присвоены: Светлане Ипполитовой — мастеру по ткачеству из Чайковского городского округа, Инге Исыповой — мастеру по художественной обработке соломы из Чусовского муниципального округа, Владимиру Маскалеву — мастеру по художественной обработке дерева из Кудымкарского муниципального округа, Лидии Поповой — мастеру по керамике и гончарному делу из Кунгурского муниципального округа, Леониду Тюкалову — мастеру по лозоплетению из Чайковского городского округа.

В соответствии с документом, Министерству культуры Пермского края до 25 декабря 2025 года предстоит выплатить единовременные денежные вознаграждения новоиспечённым обладателям почётного звания и организовать вручение дипломов «Народный мастер Пермского края».

