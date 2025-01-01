В Прикамье на время ограничили пополнение социальных проездных Причина — технические работы, связанные со сменой оператора Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в связи с заменой оператора электронных социальных проездных документов (ЭСПД и ЭСПДШ) в данный момент проводятся технические работы, включающие перевод существующих сервисов на нового оператора. В результате временно недоступно пополнение проездного через «Сбербанк Онлайн», об этом информирует минтранс Пермского края.

При этом отмечается, что пункты обслуживания пользователей ЭСПД и ЭСПДШ продолжают работать в обычном режиме, включая возможность пополнения наличными.

Для пополнения проездного безналичным способом вы можете воспользоваться сайтом проездной59.рф.

«Если вы подали заявление на замену карты и ещё не получили её в пункте обслуживания, вы можете продлить срок действия текущей карты по телефону. Для этого позвоните по номеру (342) 240-29-22 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. В случае возникновения вопросов о работе пунктов обслуживания или при проблемах с выдачей новых карт, обращайтесь по тел. (342) 240-29-22, электронной почте espd@troikaperm.ru или посетите информационный центр по адресу: г. Пермь, ул. Механошина, 29», — сообщили в министерстве.

Все работы, связанные со сменой оператора, планируется завершить до 15 декабря.

