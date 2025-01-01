Пермский «Молот» и «Тамбов» провели обмен хоккеистами Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

ХК «Молот» и ХК «Тамбов» провели обмен игроками. В результате нападающий Виталий Каменев перешёл в «Тамбов», а защитник Никита Анохин пополнил состав пермского клуба, сообщает пресс-служба «Молота».

Виталий Каменев присоединился к «Молоту» в межсезонье, перейдя из нефтекамского «Тороса». За семь матчей в составе пермского клуба 36-летний форвард не набрал ни одного очка, но его показатель полезности составил «+2».

Никита Анохин родился в подмосковных Химках. До 2016 года выступал за команды системы ЦСКА. Затем переехал в Ханты-Мансийск и дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Мамонтов Югры» в 2017 году. В Всероссийской хоккейной лиге защищал цвета «Тороса» и «Динамо-Алтая».

Текущий сезон Никита начал в «Тамбове». За время выступлений в ВХЛ провёл 115 матчей, набрал 15 очков (5 голов и 10 передач) и имеет показатель полезности «-6».

