Хоккеист из Прикамья установил рекорд в НХЛ

Матвей Мичков

Министерство спорта Пермского края

Матвей Мичков, хоккеист из Кунгура Пермского края, установил рекорд НХЛ. Во время матча против «Нью-Джерси Девилз» он вместе с Тайсоном Фёрстером, играя за клуб «Филадельфия Флайерз», забил три шайбы всего за 26 секунд. Этот результат стал самым быстрым достижением в XXI веке и пятым в истории лиги.

Матвей Мичков — российский хоккеист, выступающий на позиции центрального и правого крайнего нападающего в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз». Он родился 9 декабря 2004 года в Перми, до семи лет жил с семьёй в Кунгуре. Свой путь в хоккей начал в два года, когда впервые встал на коньки. Тренировался под руководством отца, который тоже увлекался этим видом спорта. В возрасте семи лет был принят в академию пермского клуба «Молот».

В 2015 году перешёл в систему ярославского «Локомотива». Весной 2020 года расторг контракт с «Локомотивом» и присоединился к петербургскому СКА. В Молодёжной хоккейной лиге играл за команды «СКА-Варяги» и «СКА-1946».

В 16 лет стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр 2020 года, где был признан лучшим игроком турнира и набрал 14 очков (9 голов и 5 передач) в четырёх матчах. На юниорском чемпионате мира 2021 года стал самым молодым автором покера среди российских хоккеистов, побив рекорд Александра Овечкина.

1 июля 2024 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

