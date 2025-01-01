Аномально тёплое 25 ноября в Прикамье может привести к росту числа аварий Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Во вторник, 25 ноября, в Перми и Пермском крае ожидается аномально тёплая и влажная погода для конца осени. По данным метеорологов, температура воздуха в Перми может подняться до +4°C, что станет рекордом с 1926 года, когда максимальная температура составляла +3,5°C. В Пермском крае воздух прогреется до +6°C. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на синоптиков.

Погоду в течение ближайших суток будет формировать активный юго-западный циклон, который принесёт с собой сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в Перми ожидается гололёд, а днем осадки перейдут в дождь.

Основные риски:

— образование гололедицы на дорогах утром и ночью;

— гололед на проводах и деревьях из-за мокрого снега и замерзающих осадков;

— порывы ветра до 15-17 м/с на северо-западе края.

Жителям региона рекомендуется быть внимательными, выбирать удобную обувь и соблюдать осторожность на дорогах. Водителям следует проявлять особую бдительность из-за сложных дорожных условий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.