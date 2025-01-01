Верховный суд принял жалобу миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» Оно возражают против изъятия акций в доход государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Верховном суде Российской Федерации зарегистрирована жалоба 24 миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Миноритарии выражают несогласие с решением суда кассационной инстанции, который постановил изъять их акции в доход государства.

Напомним, в мае прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав приватизацию завода незаконной. Ответчиками по делу были названы более 2,3 тыс. юридических и физических лиц. Суд согласился с Генпрокуратурой в том, что приватизация предприятия была проведена с нарушениями, что делает недействительными все последующие сделки с акциями. Апелляционный суд отменил это решение, признав законными владельцев акций, которые приобрели их на организованных торгах.

Однако кассационная инстанция отменила решение апелляционной инстанции, удовлетворив иск прокуратуры. Суд указал на то, что апелляционный суд не применил норму закона, запрещающую истребовать имущество, приобретённое на организованных торгах у добросовестного покупателя. Миноритарии утверждают, что их добросовестность не была доказана, а также оспаривают наличие соглашения о компенсации стоимости акций за счёт ГК «Росатом», которое кассация указала как причину отмены иммунитета совладельцев, купивших акции на бирже.

