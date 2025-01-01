Губернатор Прикамья посетил Северодонецк в ЛНР Он вручил награды участникам СВО и осмотрел город Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк (ЛНР), где встретился с военнослужащими из Прикамья — участниками спецоперации. Он вручил им медали «За заслуги перед Пермским краем».

«Эта награда — признание их мужества и символ благодарности от лица всех жителей Прикамья. Гордимся, что герои находят время и участвуют в патриотических акциях, в том числе в «Разговорах о важном» в школах», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Он также сообщил о встрече с временно исполняющим обязанности главы Северодонецка Павлом Дреевым и обсудил с ним планы по развитию городской инфраструктуры.

Пресс-служба губернатора Пермского края

«Было время лично посмотреть город. Он сильно преобразился с моего прошлого визита, — поделился Дмитрий Махонин. — Благодаря федеральной поддержке, нашей работе и усилиям местных жителей удаётся быстрыми темпами восстанавливать дома и объекты инфраструктуры. Спасибо всем жителям Прикамья за неравнодушие и помощь северодончанам. Продолжим строить общее будущее и совместными усилиями возвращать город к мирной жизни».

