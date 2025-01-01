Власти рассказали о новогоднем оформлении в районах Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании городского оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года и Рождества, которое состоялось в мэрии 24 ноября, рассказали о праздничном оформлении районов Перми.

Так, точкой притяжения в Ленинском районе станет городская эспланада, где на площади перед зданием Законодательного собрания появится декорация «Море», на площади перед Театром-Театром – декорация «Созвездия», на разделительной полосе по ул. Ленина и ул. Попова – декоративные элементы «Фейерверк большой» и «Фейерверк малый».

Традиционно новогоднее оформление разместится на Соборной площади и набережной Камы. На Колхозной площади появится декорация «Пегасы», на площадке у гостиницы «Урал» – ель и световой куб, в Театральном саду – ель и декорация «Театральная люстра», в сквере им. Татищева – ель «Золотая мантия», у Органного зала – Световой фонтан, а на развязке по ул. Спешилова – декорация «Царский стиль». Кроме того, праздничное оформление появится у КДЦ и здания администрации Перми. Всего в Ленинском районе разместится 41 световая конструкция и будут оформлены 80 опор освещения на набережной Камы.

В Индустриальном районе будет установлено более 15 объектов для новогоднего оформления. В саду им. Миндовского, сквере у Дворца народного творчества «Губерния» и на дорожной развязке ш. Космонавтов и ул. Свиязева появится новогодняя иллюминация. Также у администрации Индустриального района установят две белые ели.

В Мотовилихинском районе будут размещены 8 световых конструкций и около 70 консолей на опорах освещения. Центральными точками притяжения станут площадь у Цирка, где установят ель и декорацию «Арка «Велосипед Ретро», а также территория у Пермского планетария, где можно будет сделать фотографии с арт-объектом «Космонавт» и декорацией «Созвездия». На дорожной развязке у торгового центра «Лайнер» появится световая декорация и новогодний шар, в сквере на ул. Макаренко — декорация «Снежная королева», а на перекрестке улиц Тургенева и Уинская — декорация «Сказка». На бульваре Гагарина на опорах освещения разместят консоль «Цветок».

В Дзержинском районе установят декорацию «Зимний вечер» в сквере им. Дзержинского, у Дома молодежи — декорацию «Шар», а на пл. Гайдара — «Фонтан величественный», а также декоративные элементы «Фейерверк большой» и «Фейерверк малый». На пр. Парковом и ул. Малкова зажгутся светодиодные консоли. В Дзержинском районе появится 13 световых конструкций и около 200 консолей на опорах освещения.

Центральной точкой притяжения в Кировском районе станет парк «Счастье есть», где разместят новогоднюю ель и световые декорации. Рядом с новой елью, которая появится в сквере им. Невского, на дорожной развязке ул. Калинина установят арт-объект «Спутник», а на дорожной развязке ул. Адмирала Ушакова — арт-объект «Космос». На ул. Маршала Рыбалко зажгутся консоли «Спираль», а перед Пермским городским домом культуры им. Кирова — новогодняя ель. На опорах освещения разместят 8 световых конструкций и 35 консолей.

В Орджоникидзевском районе установят 12 объектов новогоднего оформления. В сквере у ДК «Искра» появится декорация «Шар», у ДК им. Чехова — новогодняя 10-метровая ель и два новогодних шара, а у ДК. Пушкина — новогодняя ель. Также оформление будет установлено в сквере на ул. Черняховского, где разместят 5 белых елей.

В Свердловском районе и п. Новые Ляды установят 10 световых конструкций и 48 консолей на опорах освещения. Также в Новых Лядах на площади у клуба «Юбилейный» установят световую декорацию «Зимняя фантазия». Помимо новой ели на пересечении Тихого Компроса и ул. Белинского, новогодняя иллюминация будет размещена на Комсомольской площади, в сквере у ДК им. Солдатова и на Тихом Компросе. Новогодняя ель будет установлена у Театра кукол, а у Пермского городского ДК им. Калинина — две белые ели. На ул. Революции зажгутся консоли «Новогодние».

