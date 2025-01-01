Лектор из Пермского края выиграла всероссийский конкурс «Знание.Лектор» Поделиться Твитнуть

Врач-терапевт из городской клинической больницы №3 Перми Влада Миних стала победительницей юбилейного, пятого сезона всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Торжественное награждение состоялось в Московском дворце пионеров, где награду вручала трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

Влада Миних рассказала, что с детства хотела помогать людям, и сейчас завершает ординатуру по онкологии и работает с теми, кто особенно нуждается в заботе. Она верит, что мечты становятся реальностью благодаря целям, поэтому её миссия врача и просветителя — делиться с людьми актуальной информацией о том, как предотвратить развитие хронических заболеваний, включая онкологические.

На протяжении шести лет Влада активно занимается волонтерской деятельностью, а последние пять лет возглавляет региональное отделение организации «Волонтеры-медики». Ранее Влада была удостоена почетного знака «Волонтер Прикамья» на форуме общественности и добровольчества 2025 года.

Еще шесть представителей Пермского края вышли в финал конкурса. Среди них — директор Центра развития системы образования Перми Алыя Малинина, заместитель директора и руководитель Школы креативных индустрий Пермского музыкального колледжа Вера Леонова, менеджер по маркетингу и PR портала 59.ru и лектор Центра «Мой бизнес» Алена Кетова, ведущий эксперт по патриотическому воспитанию Росдетцентра и учитель средней школы № 87 Наталья Агафонова, учитель истории и обществознания средней школы № 60 Алена Габидуллина, а также доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Пермского гуманитарно-педагогического университета Мария Ларионова.

Победители взрослой категории конкурса получили возможность заключить контракты с Обществом «Знание» для проведения лекций в своем регионе.

В финал конкурса «Знание.Лектор» вышли 566 участников из 83 регионов России.

