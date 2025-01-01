В четвертый раз в Перми состоится «Пермский диктант» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Традиционно 28 ноября жители Перми и других городов региона смогут принять участие в акции «Пермский диктант» как очно, так и онлайн. Онлайн-формат доступен на официальном сайте permdictant.archive.perm.ru, что позволяет участвовать в диктанте независимо от места проживания. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вопросы диктанта охватывают историю Пермского края и включают 30 заданий, которые нужно выполнить за 45 минут. Максимальная оценка за правильные ответы — 30 баллов.

В Прикамье подготовлено 135 площадок, расположенных в 29 муниципалитетах, среди которых вузы, школы, архивы и библиотеки. В этом году «Пермский диктант» впервые пройдет не только в Перми, но и в Москве, в представительстве «Пермского землячества».

Открытые площадки будут работать:

— в Государственном архиве Пермского края — 28 ноября в 14:00 (Пермь, ул. Студенческая, 36). Регистрация через ссылку;

— в Пермской краевой универсальной библиотеке им. Горького — 28 ноября в 11:00 (Пермь, ул. Ленина, 70). Регистрация через ссылку;

— в Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» — 28 ноября в 15:00 (Пермь, ул. Монастырская, 2, корп. 1). Регистрация через ссылку;

— на базе библиотек Пермского края.

Участники получат сертификаты с результатами, которые будут доступны в электронном виде сразу после завершения диктанта. Для участников офлайн-формата сертификаты будут доступны на сайте акции после проверки бланков. Победители получат дипломы и призы.

Для получения подробной информации об акции можно посетить официальную группу «Пермского диктанта» ВКонтакте.

«Пермский диктант» — это ежегодная историко-просветительская инициатива, направленная на повышение интереса к истории Пермского края. Проект инициирован Государственным архивом Пермского края. Первый «Пермский диктант» прошел в 2022 году и за три года стал масштабным событием, объединив более 10 тыс. участников как очно, так и онлайн.

