В Еловском округе Прикамья открыли памятную доску в честь героя СВО
В Еловском округе Пермского края на фасаде местной школы установили мемориальную доску в честь командира штурмовой бригады «Тени» Анатолия Алексеева. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Военнослужащий погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО.
В Кудымкаре же окружная дума только приняла решение установить мемориальную доску выпускнику Кудымкарской школы № 2 Андрею Макарову. Он тоже погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО.
Указом президента Российской Федерации Андрея Макарова посмертно наградили Орденом мужества.
Мемориальную доску планируется установить на фасаде школы, где учился Макаров.
