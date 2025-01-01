В Еловском округе Прикамья открыли памятную доску в честь героя СВО Поделиться Твитнуть

В Еловском округе Пермского края на фасаде местной школы установили мемориальную доску в честь командира штурмовой бригады «Тени» Анатолия Алексеева. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Военнослужащий погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО.

В Кудымкаре же окружная дума только приняла решение установить мемориальную доску выпускнику Кудымкарской школы № 2 Андрею Макарову. Он тоже погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Указом президента Российской Федерации Андрея Макарова посмертно наградили Орденом мужества.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде школы, где учился Макаров.

