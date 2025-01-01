Жителей Прикамья будут судить за незаконную вырубку леса на 4,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Губахи завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в незаконной вырубке лесных насаждений. По версии следствия, они спилили более 230 деревьев без соответствующих разрешений на территории лыжной базы, что привело к ущербу в размере 4,4 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, в 2024 году трое мужчин решили расширить и расчистить лыжные трассы на базе. Для этого они использовали бензопилу и спилили более 230 деревьев. Все действия были совершены без необходимых разрешительных документов.

В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму 2 млн руб. Уголовное дело передано в Губахинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.









