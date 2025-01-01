Компания «Россети Урал» урегулировала спор с пермским телеком-оператором Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Компания «Россети Урал» смогла добиться взыскания задолженности с ООО «НПО «Импульс» за услуги по размещению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) без обращения в суд.

Сумма долга составила почти 3,5 млн руб. и первоначально не была выплачена оператором связи добровольно. В связи с этим энергетики подали иск в Арбитражный суд Пермского края. Однако до вынесения судебного решения ответчик самостоятельно погасил всю задолженность. В результате дело было закрыто, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

В компании напомнили, что размещение оборудования сторонних организаций на энергообъектах регулируется законодательством Российской Федерации и возможно только с согласия сетевой компании. Незаконное размещение оборудования связи может негативно влиять на надежность и безопасность электроснабжения, усложнять обслуживание линий электропередачи и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Согласно договору на размещение ВОЛС, сетевая компания предоставляет доступ к своим объектам для размещения линий связи, а провайдер обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги.









