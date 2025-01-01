Утверждены колерные паспорта ещё двух зданий на «Гостевом маршруте» Перми Их фасады планируется окрасить в бело-серо-коричневую палитру Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается процесс утверждения цветовых паспортов для зданий, расположенных на «Гостевом маршруте». Департамент градостроительства и архитектуры городской администрации на днях утвердил паспорта для двух объектов — по ш. Космонавтов, 344 и 349б, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фасады этих зданий планируется окрасить в бело-серо-коричневую палитру, что соответствует общей архитектурной концепции «Гостевого маршрута». Вывески будут выполнены в трёх вариантах, предусмотренных новыми требованиями: полностью белые, белые с фирменным цветом на торцах или белые с контурным изображением фирменного цвета.

Администрация Перми

Напоминаем, с 1 сентября 2025 года вступили в силу обновлённые Правила благоустройства Перми, регламентирующие размещение вывесок на «Гостевом маршруте». В соответствии с новыми нормами, все вывески в этом районе должны соответствовать цветовым паспортам, что обеспечит контроль их размещения на фасадах. До 1 сентября 2026 года все вывески в рамках «Гостевого маршрута» должны соответствовать установленным стандартам.

На данный момент департамент градостроительства и архитектуры уже утвердил 11 цветовых паспортов для зданий на «Гостевом маршруте». Собственники приступили к приведению фасадов зданий и вывесок в соответствие с новыми требованиями. Например, работы уже ведутся на зданиях по ш. Космонавтов, 115а и 115б.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.