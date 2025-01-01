На развитие двух округов Прикамья направят более 1,3 млрд рублей
Муниципалитеты получили федеральную поддержку по программе «Комплексное развитие сельских территорий»
По результатам отбора проектов для получения субсидий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2028 годы в Прикамье поддержку получат Ординский и Карагайский округа.
Из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на развитие муниципалитетов будет направлено свыше 1,3 млрд руб.
Так, в Карагайском округе в ближайшие три года планируется строительство очистных канализационных сооружений в деревне Савино и реконструкция стадиона в селе Карагай.
В селе Орда в результате долгосрочного плана социально-экономического развития пройдут работы по капитальному ремонту систем водоснабжения. Также в центре округа построят очистные сооружения хозбытовых сточных вод и блочно-модульную котельную.
Для физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая Орда» запланировано приобретение автобуса. В Орде и между населёнными пунктами округа отремонтируют автомобильные дороги.
В своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что «когда в сёлах есть развитая инфраструктура, там остаются специалисты, создаётся бизнес и появляются новые рабочие места».
