На развитие двух округов Прикамья направят более 1,3 млрд рублей Муниципалитеты получили федеральную поддержку по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Фото: Светлана Перминова (предоставлено пресс-службой министерства агропромышленного комплекса Пермского края)

По результатам отбора проектов для получения субсидий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2028 годы в Прикамье поддержку получат Ординский и Карагайский округа.

Из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на развитие муниципалитетов будет направлено свыше 1,3 млрд руб.

Так, в Карагайском округе в ближайшие три года планируется строительство очистных канализационных сооружений в деревне Савино и реконструкция стадиона в селе Карагай.

В селе Орда в результате долгосрочного плана социально-экономического развития пройдут работы по капитальному ремонту систем водоснабжения. Также в центре округа построят очистные сооружения хозбытовых сточных вод и блочно-модульную котельную.

Для физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая Орда» запланировано приобретение автобуса. В Орде и между населёнными пунктами округа отремонтируют автомобильные дороги.

В своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что «когда в сёлах есть развитая инфраструктура, там остаются специалисты, создаётся бизнес и появляются новые рабочие места».

