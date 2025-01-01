Следователи Перми не нашли криминал в смерти 13-летнего мальчика Тело подростка нашли у подъезда Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи не обнаружили следов криминальной смерти в инциденте с 13-летним подростком, которого нашли в Индустриальном районе в минувшее воскресенье.

В ведомстве пояснили, что в отношении него не совершалось противоправных действий.

Отметим, происшествие случилось 23 ноября, когда возле подъезда на шоссе Космонавтов, 217 было найдено тело подростка. Пользователи соцсетей сообщали, что погибшему был 21 год, а перед смертью его избили и обокрали. А до происшествия молодой человек сидел у кафе в соседнем доме и выпивал, потом на него напали. Однако это не подтвердилось.

