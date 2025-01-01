На строительство общежития колледжа в Березниках Прикамья выделили 747 млн рублей Завершение работ запланировано к концу 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика на строительство общежития для березниковского колледжа. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 747,17 млн руб. Первым на закупку обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить работы по строительству общежития для ГБУ «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» для иногородних студентов в Березниках в срок до 28 июля 2027 года. Средства запланированы в краевом бюджете.

Приступить к работам необходимо 29 декабря 2025 года или со дня, следующего за днём заключения госконтракта, и выполнить не позднее чем за 577 дней с даты его заключения. Общежитие будет построено на ул. Ивана Дощеникова, между ул. Строителей и ФОК «Любимов» (ул. Дощеникова, 21), на участке площадью 7,7 тыс. кв. м.

Строительство будет производиться в два периода: подготовительный и основной. Запланированы земляные работы, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, устройство фундаментов и оснований, кровли, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных систем, наружных коммунальных сетей, искусственных сооружений, фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, благоустройство.

Исполнителя определят 15 декабря.

