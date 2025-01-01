Взносы на капремонт домов в Пермском крае могут вырасти на 6%
Постановление пока не подписано
Минимальный размер взноса в месяц за 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме в Пермском крае в 2026 году предлагается увеличить до 15,28 руб. Проект постановления правительства Прикамья опубликован на сайте кабмина. Для сравнения: в 2025 году минимальный размер взноса был утверждён в размере 14,44 руб./ кв. м. То есть увеличение составит 5,82%.
В настоящее время документ проходит экспертизу. Постановление вступит в силу через десять дней после дня официального опубликования.
Напоминаем, взносы за капитальный ремонт не нужно платить, если:
— дом был признан аварийным и подлежит сносу;
— дом подлежит сносу или реконструкции в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ);
— принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположен дом, для государственных или муниципальных нужд;
— дом находится на территории закрывающегося населённого пункта;
— собственник достиг 80 лет, не работает и проживает один (в этом случае можно оформить субсидию).
