Тренер из питерского «Динамо» нашёл работу в пермском «Молоте» Тренерский штаб пополнил Виталий Атюшов

Фото: ХК "Молот"

Виталий Атюшов, бывший старший тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург», нашёл работу в пермском хоккейном клубе «Молот». Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Виталий Георгиевич — воспитанник пензенской школы хоккея. Был защитником и играл за «Крылья Советов», «Дизель», «Молот-Прикамье», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Атланту», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».

За время игровой карьеры в 2005 году стал обладателем Кубка Шпенглера, а в 2008-м — Кубка европейских чемпионов. Вызывался в российскую сборную, а в 2009 году в её составе стал чемпионом мира по хоккею.

Тренерская карьера Виталия Атюшова началась в 2021 году с новосибирской «Сибири» (тренировал защитников), также работал в аналогичной должности в хабаровском «Амуре». Сезон 2025/26 начинал как старший тренер «Динамо Санкт-Петербург».

